POL-HS: Pressebericht Nr. 322/2018 der KPB Heinsberg vom 18.11.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Delikte/Straftaten

Hückelhoven-Doveren, Einbruch

Im Zeitraum zwischen Samstag, 10.11.2018, 12.00 Uhr bis Samstag, 17.11.2018, 10.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein zur Zeit leerstehendes und in der Renovierung befindliches Gebäude an der Straße "Doverhahn" ein und entwendeten verschiedene Werkzeuge und Baumaterialien. Im Innenhof wurde durch die Täter ein Herd zum Abtransport bereitgestellt.

Wegberg, Versuchter Kraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 02.11.2018, 11.00 Uhr und Samstag, 17.11.2018, 11.00 Uhr versuchten unbekannten Täter ein vor dem Haus in der Grachtstraße abgestelltes Krad der Marke KTM zu entwenden. Die Täter entfernten den Schließzylinder, ließen das Krad jedoch aus nicht bekannten Gründen zurück.

