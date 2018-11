POL-HS: Weitere Erkenntnisse zum Zusammenstoß zweier Ultra-Leichtflugzeuge

Erkelenz-Kückhoven (ots) - Wie bereits mit 1. Nachtrag zum Polizeibericht Nr. 321 vom heutigen Tage gemeldet, stießen am Samstagnachmittag (17. November) gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Ultra-Leichtflughafens an der Landstraße 19 zwei Ultra-Leichtflugzeuge zusammen.

Der Flugunfall ereignete sich, als vom Kückhovener Flughafen ein 70-jähriger Pilot aus Jülich startete und sich ein 60-jähriger Pilot aus Hürth im Landeanflug befand. In der Luft stießen die beiden Flugzeuge zusammen und stürzten anschließend in der Nähe des Flughafens in die Feldgemarkung zwischen der Ortschaft Berverath und der Landstraße 19.

Zur Rettung der verletzten Piloten wurden auch ein Rettungshubschrauber sowie ein SAR-Hubschrauber angefordert. Leider kam für den 70-jährigen Piloten jede Hilfe zu spät und er verstarb an der Unfallstelle. Sein Flugzeug war bei dem Absturz in Brand geraten. Der schwerverletzte Pilot wurde nach notärztlicher Versorgung am Unglücksort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unterstützung der Aufnahme des Flugunfalls wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Mitarbeiter der Heinsberger Polizei und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind weiter im Einsatz.

Wer Beobachtungen machte, die mit diesem Flugunfall in Zusammenhang stehen könnten oder den Zusammenstoß bzw. den Absturz gesehen und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell