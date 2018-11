POL-HS: Zusammenstoß zweier Ultra-Leichtflugzeuge

Erkelenz-Kückhoven (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen stießen am Samstagnachmittag (17. November) gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Ultra-Leichtflughafens an der Landstraße 19 zwei Ultra-Leichtflugzeuge zusammen. Dabei wurde einer der Piloten getötet und der andere Pilot schwerverletzt. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zurzeit ist der Ereignisort abgesperrt und die entsprechenden Maßnahmen sind eingeleitet.

Am Einsatzort ist eine Medienanlaufstelle eingerichtet.

Es wird nachberichtet.

