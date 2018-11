POL-HS: Pressebericht Nr. 321/2018 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 17.11.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Delikte/Straftaten

Geilenkirchen-Bauchem, Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.11.2018, 17.15 Uhr bis Samstag, 17.11.2018, 00.15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentüre eines Wohnhauses an der Niederrheinstraße auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld entwendet.

Wassenberg, Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter drangen am Freitag, 16.11.2018 in der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 11.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße "An der Windmühle" ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Gebäude alle Räume. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei der Anzeigenerstattung noch nicht mitgeteilt werden.

Heinsberg-Uetterath, Wohnungseinbruch

Ebenfalls am Freitag, 16.11.2018 in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 20.00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses an der Straße "Auf der Prick" auf und gelangten so ins Gebäude. Die Täter durchsuchten auch hier alle Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

