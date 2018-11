POL-HS: Dieseltreibstoff und Kettensäge gestohlen

Geilenkirchen-Prummern (ots) - Unbekannte Täter drangen in eine Halle in der Ortschaft Prummern ein und stahlen einen Kanister mit Diesel Treibstoff sowie eine Kettensäge der Marke Stihl. Die Tat ereignete sich am Samstag, 10. November, zwischen 00 Uhr und 8.30 Uhr.

