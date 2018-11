POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Übach-Palenberg (ots) - Am Montag, 12. November, wurde der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall auf der Comeniusstraße leicht verletzt. Er fuhr gegen 13.20 Uhr mit seinem Zweirad Yamaha aus Richtung Kindergarten kommend auf der Comeniusstraße. Eine 54-jährige Frau aus Herzogenrath fuhr rückwärts aus einer Parklücke am Fahrbahnrand heraus. Der 16-Jährige bremste sein Fahrzeug ab und stürzte dabei zu Boden. Er zog sich leichte Verletzungen zu und suchte selbstständig einen Arzt auf. Zur abschließenden Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, unter Telefon 02452 920 0, zu melden.

