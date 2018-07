POL-HS: Handtasche geraubt

Heinsberg (ots) - Gegen 14.25 Uhr kehrte am 4. Juli (Mittwoch) eine 76-jährige Frau zu ihrer Wohnung an der Josef-Gaspers-Straße zurück. Nachdem sie ihren Rollator im Flur des Mehrfamilienhauses abgestellt hatte, erschien eine männliche Person und bot der Seniorin an, ihr die Treppen zu ihrer Wohnung hinaufzuhelfen. Als sie die Eingangstür erreicht hatten, ergriff der Unbekannte die pinkfarbene Handtasche der Heinsbergerin. Diese versuchte noch ihre Tasche festzuhalten, doch der Dieb konnte sie entreißen. Dann flüchtete er aus dem Haus in unbekannte Richtung. Nach Angaben des Opfers war der Täter etwa 35 Jahre alt, ungefähr 165 cm groß und von kräftiger Gestalt. Er hatte blonde Haare und einen blonden Bart. Bekleidet war der Mann mit einem blauen Trainingsanzug. Zeugen dieser Tat oder Personen, die Angaben zu dem gesuchten Räuber machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0, zu melden.

