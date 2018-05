POL-HS: Gefährdung des Straßenverkehrs/ Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots) - Am Sonntag, 29. April, fuhr ein 36-jähriger Mann aus Übach-Palenberg gegen 13.50 Uhr auf der Landstraße 164 aus Übach-Palenberg kommend in Richtung Geilenkirchen. Mit im Fahrzeug saßen seine Ehefrau sowie ein 1-jähriges Kind. Hinter ihm fuhr in gleicher Richtung ein silberner Pkw VW Golf mit Aachener Kennzeichen (AC-). Der Fahrer fuhr sehr nah auf, so dass man das Kennzeichen oft nicht lesen konnte. Als der 36-Jährige mit seinem Pkw auf die Aachener Straße fuhr, weiterhin in Richtung Geilenkirchen, folgte ihm der silberne Golf. Der Fahrer setzte zum Überholen an und fuhr dann eine längere Strecke neben dem Pkw des Übach-Palenbergers her. Dabei zeigte die Beifahrerin im Fahrzeug ihm den Mittelfinger. Um einen Zusammenstoß mit zwei entgegenkommenden Motorradfahrern zu verhindern, wich der 36-Jährige auf den rechten Seitenstreifen aus. Trotzdem mussten die Zweiradfahrer bremsen. Als der VW Golf kurz darauf wieder vor ihm einscherte, musste er stark bremsen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens, insbesondere die beiden entgegenkommenden Motorradfahrer. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

