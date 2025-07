Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrzeugaufbrüche im Hammer Norden

Hamm-Norden (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, 26. Juli 18 Uhr bis Sonntag, 27. Juli 15 Uhr wurden im Bereich des Hammer Nordens mehrere geparkte Autos aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren auf den Straße Huesmannweg, Schottschleife, Insterburger Straße, Danziger und Ruppiner Straße abgestellt. An den Fahrzeugen schlug der oder die Täter jeweils die Verglasungen ein, um sich Zugriff zum Innenraum zu verschaffen. Entwendet wurden unter anderem geringe Mengen von Bargeld, zwei Notebooks, eine Armbanduhr und Debit-Karten. In einem Fall kam es in der Folge zu einem Einsatz der Debitkarte durch den oder die Täter. Die Polizei rät: Lassen Sie keine werthaltigen Gegenstände in ihren Fahrzeugen, Ihr Fahrzeug ist kein Tresor. - Gegenstände im Innenraum eines PKW sind nach dem gewaltsamen Öffnen ihres Fahrzeuges leichte Beute. Schaffen Sie durch ihr Verhalten keine Anreize und nehmen Sie sämtliche Wertgegenstände aus dem Auto! (nue) Hinweise zu tatverdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

