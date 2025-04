POL-HAM: Friedliche Versammlung in Hamm

Hamm-Mitte (ots) - Für einen 28-jährigen Mann aus dem Kreis Olpe verlief der Handel mit Cannabis am Donnerstag, 24. April, in der Bahnhofstraße anders als geplant. Gegen 15.50 Uhr konnte eine Videobeobachterin der Leitstelle beobachten, wie der 28-Jährige an mehrere Personen augenscheinlich Betäubungsmittel übergab. Sofort hinzugezogene zivile Einsatzkräfte der ...

