Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Schwer verletzt kam eine 72-jährige Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 3. September, an der Kreuzung Am Tünner Berg / Osttünner Weg in ein Hammer Krankenhaus.

Die Radfahrerin aus Hamm war mit ihrem Pedelec auf dem Osttünner Weg in Richtung Norden unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit dem VW eines 45-jährigen Hammers zusammenstieß.

Der VW-Fahrer befuhr die Straße Am Tünner Berg in westlicher Richtung und beabsichtigte, dem Straßenverlauf weiter zu folgen.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Pedelec-Fahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell