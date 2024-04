POL-HAM: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus am Bockumer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag, 30. März, zwischen 18 Uhr und 22 Uhr in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Geistkamp eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Hier durchsuchten sie mehrere Schubladen und nahmen Bargeld und Schmuck als Beute mit. Hinweise zu ...

mehr