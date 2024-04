POL-HAM: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Bargeld und Schmuck erbeutet

Hamm-Mitte (ots) - Zwischen 16 Uhr am Donnerstag, 28. März, und 13.30 Uhr am Folgetag hat ein unbekannter Fahrer ein Auto am Vorsterhauser Weg beschädigt und sich schließlich unerlaubt entfernt. Der Audi stand auf Höhe einer Stichstraße in südliche Richtung auf dem rechten Parkstreifen. Die Schadenssumme beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 ...

mehr