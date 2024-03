POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus - Elektrogeräte als Diebesgut

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nachdem ein unbekannter Einbrecher am Donnerstag, 7. März, gegen 15 Uhr versucht hatte, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Bockumer Weg einzudringen, ergriff er die Flucht, als ihn der Wohnungsinhaber entdeckte. Der Flüchtige war gerade dabei, ein Fenster aufzuhebeln, als er in das erstaunte Gesicht des Bewohners blickte. Dieser war durch laute Geräusche auf den Unbekannten aufmerksam ...

mehr