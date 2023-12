POL-HAM: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Hamm zwischen Heiligabend und dem 1. Weihnachtsfeiertag

Stadtgebiet Hamm (ots) - Folgende Straßenzüge sind derzeit aufgrund der Hochwasserlage im Stadtgebiet Hamm für Kraftfahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt: Die Straße "Am Tibaum" in Höhe der Mühlenwegbrücke. Die Grönebergstraße - im Bereich der Baumschule Renner, in Höhe der Überführung der Ahse. Die Wambelner Straße - zwischen der Allener Straße und dem Wambelner Berg, in Höhe der Überführung des ...

mehr