POL-HAM: Gartenlauben das Ziel von Einbrechern

Hamm-Heessen (ots) - In Heessen kam es in der Nacht von Samstag, 3. Juni, auf Sonntag, 4. Juni, zu mehreren Kennzeichendiebstählen. Die Diebe montierten die hinteren Kennzeichen von mindestens neun Fahrzeugen ab, die an den folgenden Straßen abgestellt waren: Am Roggenkamp, Torneweg, Im Schladewinkel. Einige der Kennzeichen konnten zerschnitten in der Nähe der Tatorte aufgefunden werden - die Diebe hatten es auf die ...

