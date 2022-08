POL-HAM: Betrunkener Opelfahrer will seinen Reifen wechseln

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Dank eines Ortungschips konnte am Sonntagmorgen, 14. August, ein gestohlenes Pedelec auf der Waterloostraße aufgefunden werden - ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Gegen 8 Uhr bemerkte ein 68-Jähriger, dass sein Pedelec sowie zwei Fahrradcomputer aus seinem Gartenhaus an der Bankerheide gestohlen wurden. Um 23 Uhr am ...

