Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Sandbochumer Straße / Herringer Heide ist am Donnerstagmittag (27. Januar) ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 66-Jährige aus Hamm befuhr gegen 13.25 Uhr die Sandbochumer Straße in Richtung Westen. In Höhe der Einmündung zur Herringer Heide kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda eines 45-jährigen Hammensers. Dieser hatte zuvor Herringer Heide in Fahrtrichtung Süden befahren und beabsichtigte, nach links auf die Sandbochumer Straße abzubiegen. Der Radler wurde in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär verblieb. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1600 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Herringer Heide für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.(es)

