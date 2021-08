Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brennender Corsa

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntag, gegen 0.30 Uhr, zu einem brennenden Opel Corsa in die Ermelinghofstraße gerufen. Das Feuer brannte im Bereich der Front des Fahrzeuges und verursachte zusätzlich einen Sachschaden an einem angrenzenden Holzzaun. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag - die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Hinweise zu dem Fahrzeugbrand nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell