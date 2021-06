Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer angefahren und geflüchtet

Hamm - Herringen (ots)

Am Mittwoch, 02. Juni 2021, gegen 12.40 Uhr wurde ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Pedelec-Fahrer befuhr zur Unfallzeit die Schmiedestraße in südliche Richtung. Im Kreuzungsbereich Schmiedestraße / Küferstraße / Spenglerstraße fuhr der Radfahrer geradeaus und wurde von einem Pkw am Hinterrad erfasst, so dass er zu Boden stürzte und sich verletzte. Der Pkw entfernte sich über die Spenglerstraße in unbekannte Richtung. Das flüchtende Fahrzeug wird als himmelblauer Opel Corsa mit Soester Kennzeichen beschrieben. Im Fahrzeug saß eine männliche Person mittleren Alters (40 bis 50 Jahre alt) mit sehr kurzen Haaren. Der 27-Jährige begab sich zunächst in ärztliche Behandlung und erstattete dann Anzeige in einer Polizeidienststelle. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell