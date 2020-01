Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schokoriegel und Kaugummis befördern Ladendieb in die JVA

Hamm-Heessen (ots)

Am Montag, 13. Januar, endete ein Ladendiebstahl für einen 29-Jährigen in der Justizvollzugsanstalt. Der Mann aus Meinerzhagen fiel gegen 14.50 Uhr auf, als er sich Süßigkeiten in einem Lebensmittelgeschäft an der Münsterstraße in Hamm Heessen einsteckte. Dort hatte er bereits Hausverbot. Zudem lag gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines gleichgelagerten Deliktes vor. Deswegen wurde er festgenommen und der JVA übergeben.(lt)

