Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbeiniger Radfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Hamm-Westen (ots)

Am Donnerstag, den 31.Oktober, gegen 19.30 Uhr kam es auf der Otto-Brenner Straße in Höhe der Einmündung Hobreckerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Ein 20-jähriger VW-Fahrer befuhr die Otto-Brenner Straße in östliche Richtung und wollte in die Hobreckerstraße abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem querenden Radfahrer. Nach einem kurzen Gespräch an der Unfallstelle setzte sich der am Kinn verletzte Radler wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon. Auffällig war, dass der Radfahrer nur ein Bein hatte und sein Fahrrad unter Zuhilfenahme von Krücken führte. Weiterhin wird der Radfahrer als Südosteuropäer beschrieben. Er trug einen Schal und sprach hochdeutsch. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka eintausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (AV)

