Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 16-Jähriger flüchtet nach Pkw-Unfall

Hamm-Heessen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht eines 16-jährigen Renault-Fahrers kam es am Dienstag, 15. Oktober, im Hammer Norden. Gegen 4 Uhr morgens machte eine 59-jährige Zeugin auf dem Bockumer Weg eine Streifenwagenbesatzung auf einen Verkehrsunfall aufmerksam, den sie vor wenigen Minuten beobachten konnte: Der Fahrer eines Renault bog vom Bockumer Weg nach links in den Kleinen Sandweg ab. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Anschließend stiegen zwei Jugendliche aus dem Fahrzeug aus und flüchteten zu Fuß vom Unfallort. Die Polizeibeamten konnten die beiden in Höhe des Karlsplatzes antreffen. Es handelt sich bei den Jugendlichen um zwei 16-Jährige aus Hamm, die bei dem Unfall unverletzt blieben. An der Hauswand entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Der Renault wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er wurde von den Polizeibeamten zu seiner Mutter gebracht, die die Besitzerin des Renaults ist.(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell