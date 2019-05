Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Joggerin in Pilsholz von Mann belästigt - Zeugen gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Am frühen Sonntagabend (19. Mai) kam es im Pilsholz zu einer sexuellen Belästigung einer Joggerin. Gegen etwa 20 Uhr berührte ein bislang unbekannter Mann die 26-jährige Frau während der Vorbeifahrt mit einem Fahrrad unsittlich von hinten. Er entfernte sich anschließend in dem Waldstück in westliche Richtung. Im Vorfeld und im Nachgang zur Tat war der Radfahrer der Sportlerin jeweils einmal entgegengekommen. Der Übeltäter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt. Er hatte auffällig große und dunkle Augen sowie helle Haut. Der Mann war etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Pullover. Das mitgeführte Fahrrad war vermutlich weiß. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (es)

