Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend, 1. Mai, auf der Römerstraße wurden zwei Männer aus Hamm im Alter von 18 und 19 Jahren von einem Unbekannten durch Schläge und Reizgas leicht verletzt. Gegen 20.50 Uhr waren die jungen Männer in einem Auto auf der Römerstraße stadtauswärts unterwegs. Unweit der Erlenfeldstraße berührte der unbekannte Täter, der an der Römerstraße stand, mit seinem Arm den Außenspiegel des Pkw. Daraufhin hielt der 19-jährige Autofahrer sein Fahrzeug an. Zwischen dem Unbekannten und den Pkw-Insassen kam es zu einem Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Täter zunächst auf den 19-jährigen ein. Später besprühte er ihn und seinen Begleiter noch mit einem Reizstoffsprühgerät. Anschließend verließ der Angreifer den Tatort in Richtung Shell-Tankstelle. Er ist 21 bis 23 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und hatte blonde Haare. Der Gesuchte trug eine schwarz-graue Jacke. Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

