Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 30. April, auf einem Parkplatz am Stephanusplatz Ecke Hammer Straße musste ein 58-jähriger Daimler-Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Mann aus Hamm beschädigte dort gegen 14.45 Uhr mit seinem SLK beim Rückwärtsfahren den Opel Zafira eines 39-jährigen Hammers. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft. Sie nahmen ihn mit zur Wache. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 3000 Euro. (cg)

