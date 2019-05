Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Veranstaltungen am 1. Mai 2019 in Hamm

Hamm (ots)

Die Versammlung des DGB am Martin-Luther-Platz verlief in der Zeit von 11 Uhr bis 13.45 Uhr mit etwa 250 bis 300 Teilnehmern störungsfrei. Die Besucherzahlen im Bereich der Geithe lagen zu Spitzenzeiten bei etwa 3000 Personen. Aufgrund der Präsenz der Einsatzkräfte war die Stimmung insgesamt friedlich. Dennoch kam es im Verlauf der Veranstaltung zu fünf Schlägereien. Dabei wurden sieben Personen leichtverletzt. Zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Drei Randalierer mussten in Gewahrsam genommen werden. 15 Störer erhielten Platzverweise. Die Polizeibeamten fertigten fünf Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Es kam darüber hinaus zu zwei Diebstahlsdelikten. Diesbezüglich wurden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet. Das Lokalderby der Oberliga Westfalen "SV Westfalia-Rhynern - Hammer SpVg" verlief aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell