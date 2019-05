Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwochnachmittag (1. Mai) ereignete sich am Schillerplatz ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau. Eine 19-jährige Fahrradfahrerin aus Hamm befuhr gegen 14.30 Uhr einen Fuß-/ Radweg, der vom Parkgelände in Richtung der Fahrbahn des Schillerplatzes führt. Gleichzeitig näherte sich ein aus Welver stammender, 22-jähriger, Hondafahrer aus Richtung Alleestraße kommend. In Höhe der Einmündung des Fußweges kam es zum Zusammenstoß des Zweirads und dem Civic. Die 19-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Sie beabsichtigte, sich selbständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 700 Euro geschätzt. (es)

