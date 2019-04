Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Großbrand in Lagerhalle der WDI

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle der Westfälischen Drahtindustrie (WDI) an der Wilhelmstraße wurden nach derzeitigem Sachstand drei Personen, darunter ein Feuerwehrmann, verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 12.15 Uhr alarmiert. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, brannte eine Lagerhalle, in der chemische Stoffe aufbewahrt werden, in voller Ausdehnung. Zudem explodierten gerade zwei Gasflaschen. Der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt. Zudem wurde die Bevölkerung der umliegenden Wohngebiete mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass giftige Stoffe ausgetreten sind, erfolgte die Evakuierung der Anwohner der Wilhelmstraße, der Viktoriastraße, des Viktoriaplatzes, der Hugo-Küching-Straße und der Steinstraße. Die Evakuierten wurden zur Friedensschule gebracht. Dort werden sie versorgt und betreut. Rettungswagen brachten die Verletzten zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Das Umweltamt ist vor Ort und misst die Schadstoffkonzentration. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an, die Evakuierung ist abgeschlossen. Die Feuerwehr hat für Betroffene ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 02381 903261 geschaltet. (cg)

