Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall durch ausgehobenen Schachtdeckel - 2500 Euro Sachschaden

Hamm-Ostwennemar (ots)

Am Montag, 22. April, gegen 6 Uhr ereignete sich auf der Straße Bimbergsheide unweit der Straße Geisthofskönig ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von zirka 2500 Euro. Eine 18-Jährige aus Hamm fuhr mit ihrem schwarzen Mercedes A-Klasse auf der Straße Bimbergsheide in westliche Richtung, als sie unerwartet einen Schlag verspürte. Unbekannte hatten die Schachtabdeckung eines Regewasserkanals ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Die Hammerin hatte diese in der Dunkelheit nicht gesehen und ist mit dem Auto über die eiserne Schachtabdeckung gefahren. Ihr Mercedes wurde dabei am kompletten Unterboden der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die hinzugerufene Polizeistreife fand noch einen weiteren ausgehoben Schachtdeckel in dem Bereich. Beide Deckel konnten von den Polizisten wieder eingesetzt werden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell