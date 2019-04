Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Wohnungseinbruch in Reihenhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 19. April, 19 Uhr und Samstag, 20. April, 20 Uhr, versuchten unbekannte Einbrecher in ein Reihenhaus auf der Mathildestraße einzubrechen. Der 66-jährige Hauseigentümer meldete sich am Montag, 22. April, gegen 9.30 Uhr bei der Polizei, nachdem er Einbruchspuren an seiner Wintergartentür festgestellt hatte. Unbekannte hatten sich offenbar unbemerkt hinter das Haus begeben und versucht durch Tür in das Haus einzudringen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

