Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Maskierter greift 18-Jährigen mit Messer an

Hamm-Heessen (ots)

Am Freitag, 12. April um 23.15 Uhr wurde ein 18-jähriger Hammer von einem unbekannten Mann auf der Marienburger Straße Ecke Grottkauer Straße mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der 18-Jährige befand sich auf der Marienburger Straße auf dem Heimweg. Als er den ihm folgenden Mann bemerkte, wurde er sofort von diesem attackiert und am Arm mit einem Messer verletzt. Der junge Hammer konnte sich gegen den Täter zur Wehr setzen, so dass dieser vom Tatort zu Fuß in Richtung Dasbecker Weg und dann vermutlich in Richtung Kappenbuschschule flüchtete. Der Angreifer ist etwa 180 cm - 190 cm groß und schlank. Er war insgesamt schwarz gekleidet, mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und mit einem Messer bewaffnet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Dieses konnte er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Hinweise zum Tathergang oder zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

