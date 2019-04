Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Skoda nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag, 8. April, auf der Friedrich-Ebert-Straße sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Skoda Kodiak mit Hammer Kennzeichen. Gegen 11 Uhr fuhr ein 73-jähriger Golf-Fahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Horster Straße, als ihm etwa in Höhe der Klemmestraße der SUV entgegen kam und sich die linken Außenspiegel der Autos berührten. Der Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

