Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 61-jähriger Mofafahrer leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Unfall mit Unfallflucht am Freitag, 5. April, auf der Kamener Straße wurde ein 61-jähriger Mofafahrer leicht verletzt. Gegen 6.30 Uhr fuhr der Hammer stadteinwärts, als plötzlich ein zuvor auf einem Parkstreifen geparktes Taxi auf die Fahrbahn fuhr. Der Mofafahrer musste stark bremsen und stürzte dabei. Das Taxi setzte seine Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Nummernschild ablesen und so der Polizei bei der Ermittlung des 72-jährigen Taxifahrers helfen. Der Mofafahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. (bw)

