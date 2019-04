Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Raubüberfall fehlten Portemonnaie und Schlüsselbund

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Von einem Unbekannten überfallen und bestohlen wurde ein 53-Jähriger am Sonntagabend, 31. März, auf der Oswaldstraße. Gegen 21.40 Uhr näherten sich der Täter von hinten an sein Opfer an und schlug auf ihn ein. Der Hammer fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Räuber erbeutete ein Portemonnaie sowie einen Schlüsselbund und lief in unbekannte Richtung davon. Er kann nicht beschrieben werden. Der Überfall wurde erst am Montagmorgen bei der Polizei angezeigt. Hinweise zum Vorfall und zum Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

