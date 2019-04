Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliche wollten Verkehrsschilder vor Diebstahl schützen

Hamm-Uentrop (ots)

Da staunten die Polizisten nicht schlecht, als sie am Samstag, 30. März, gegen 23.30 Uhr, auf der Straße Lange Reihe vier Jugendliche mit Verkehrsschildern in Einkaufswagen erwischten. Ein Zeuge hatte die Polizisten auf die Gruppe aufmerksam gemacht. Bei der Geschichte, die die 16 und 17 Jahre alten Schüler den Beamten auftischten, hätte es sich auch um einen verfrühten Aprilscherz handeln können: Sie hätten die Verkehrsschilder auf dem Weg zu einem Freund im Straßengraben gesehen. Auf dem Rückweg hätten sie sich entschlossen, "die Verkehrsschilder zu transportieren, damit sie nicht entwendet werden". Hierzu nahmen sie die Einkaufswagen eines Supermarktes am Maxi-Center. Blöd nur, dass die Schlösser der fünf Einkaufswagen beschädigt waren und Ermittlungen ergaben, dass die Verkehrsschilder von einer Einmündung, einem Kreisverkehr und einem Bahnübergang gestohlen wurden. Außerdem hatte einer der Schüler Werkzeug dabei. Die Vier Jugendlichen erwarten nun Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahls der Verkehrsschilder sowie der Einkaufswagen. (bw)

