POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 07.09.2018

Goslar (ots) - Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 07.09.2018

Schwerer Diebstahl von Werkzeug aus Firmenfahrzeug:

In der Nacht vom 05.09.2018 auf den 06.09.2018, zwischen 18:00 Uhr und 08:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter diverses Werkzeug aus einem in der Rabeckbreite in 38690 Vienenburg verschlossen geparktem Firmenfahrzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2700 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Vienenburg, Tel.: 05324-2278

Versuchter Diebstahl aus Tischlerei:

In der Nacht vom 05.09.2018 auf den 06.09.2018, zwischen 17:00 Uhr und 06:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Tischlerei im Schmiedekamp in 38690 Vienenburg ein. Entwendet wurde jedoch nichts.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Vienenburg, Tel.: 05324-2278

