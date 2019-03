Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Graffiti-Sprayer geschnappt

Hamm-Heessen (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Donnerstagnachmittag, 21. März, gegen 14.50 Uhr, drei Graffiti-Sprayer im Alter von 20 bis 25 Jahren geschnappt. Sie hatten zuvor am Sachsenweg Graffitis an einer abgestellten Eurobahn angebracht. Die Beamten stellten mehrere Spraydosen und andere Beweismittel wie eine Speicherkarte sicher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell