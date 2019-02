Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hund vertreibt Einbrecher

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte hebelten am Freitag, 8. Februar, die Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Eversbach auf. Gegen 3.45 Uhr wurde die Wohnungsinhaberin vom Bellen ihres Hundes geweckt und hörte Geräusche im Erdgeschoss. Die Unbekannte wurden wahrscheinlich durch das Bellen verschreckt und flüchteten ohne Beute. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

