Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rechts vor links nicht beachtet, 1 Person leichtverletzt

Hamm-Lohauserholz (ots)

Am 10.02.2019, gegen 20.05 Uhr, befuhr ein 24 Jahre alter Mann aus Hamm mit seinem Pkw Fiat die Günterstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung Günterstraße/ Buschstraße übersah er den von rechts aus der Buschstraße kommenden Nissan Almera eines 49- jährigen aus Werl. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeug zusammen. Hierdurch wurde der Nissan Almera gegen eine angrenzende Grundstücksmauer geschleudert. An beiden Fahrzeugen sowie der Mauer entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf circa 12500 Euro geschätzt. Ein leichtverletzter Beifahrer aus dem beteiligten Fiat wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt. (jh)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell