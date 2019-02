Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahranfänger bei Unfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Schwer verletzt wurde ein 20-jähriger Fahranfänger bei einem Alleinunfall auf der Oberholsener Straße am Sonntag, 10. Februar, gegen 11.15 Uhr. Er fuhr mit seinem VW Polo in nördlicher Richtung und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn nach links ab. Der Polo streifte einen Baum und überschlug sich dann. Der 20-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Der VW war nicht fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 7000 Euro. (kt)

