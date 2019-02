Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Hamm-Berge (ots)

Unbekannte brachen am Montag, 11.02.2019 gegen 00.50 Uhr, in ein Vereinszentrum an der Straße Am Südbad ein. Sie hebelten eine Glastür auf und gelangten so ins Innere. Vermutlich wurden der oder die Täter durch die Alarmanlage gestört und verließen das Objekt. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jh)

