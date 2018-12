POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Lohauserholz (ots) - Am 30. November, im Zeitraum zwischen 18.20 und 22.55 Uhr, gelang es unbekannten Tätern, in ein Einfamilienhaus auf der Peterstraße einzubrechen. Der Einstieg erfolgte durch Einschlagen der Terrassentürscheibe. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räumlichkeiten. Die Eindringlinge erlangten Schmuck, Bekleidung und Bargeld. An der Terrassentür entstand erheblicher Sachschaden. Täterhinweise liegen nicht vor. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. (es)

