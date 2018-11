POL-HAM: 67-jährige Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Eine 67-jährige Fußgängerin wurde am Freitagmorgen, 16. November, bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Ostwennemarstraße/Lion-Feuchtwanger-Straße leicht verletzt. Die Hammerin überquerte dort gegen 10.35 an einem Fußgängerüberweg die Straße und wurde von einem VW angefahren. Am Steuer des Autos saß eine 74-jährige Frau aus Hamm. Die war auf der Ostwennemarstraße in Richtung Maximilianpark unterwegs. Die Verletzte musste sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. (cg)

