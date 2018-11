POL-HAM: Nachtragsmeldung zu "14-Jährige von Auto erfasst - Fahrer flieht"

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Wie bereits gemeldet, wurde am Montag, 12. November, auf der Janssenstraße eine 14-Jährige von einem Auto angefahren. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der Unfall womöglich anders ereignete als zunächst angenommen. Der 53-jährige Fahrer eines weißen VW Transporters gab an, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein, diesen aber nicht verursacht zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: http://url.nrw/Zzy. (ba)

