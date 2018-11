POL-HAM: Haftbefehle vollstreckt

Hamm-Mitte (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag, 15. November, eine 33-Jährige festgenommen. Die Frau wurde gegen 11.20 Uhr in einer Spielhalle an der Königstraße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle wegen Diebstahls gegen die 33-Jährigen vorlagen. Die Beamten nahmen die Frau fest. Sie muss nun für 12 Monate in die Justizvollzugsanstalt. (ba)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell