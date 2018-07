POL-HAM: Verkehrsunfall - Ein Verletzter

Hamm, Heessen (ots) - Am Donnerstag, 5. Juli, um 15.35 Uhr, kam es an der Heessener Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Ein 60-jähriger wollte mit seinem Mercedes die Fahrspur wechseln und stieß dabei mit dem Lkw eines 44-jährigen Mannes zusammen. Anschließend wurde er auf den Ford eines 56-Jährigen geschoben. Dieser erlitt wegen der Wucht des Aufpralls Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der Mercedes musste abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro. (hp)

