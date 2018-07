POL-HAM: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Hamm, Heessen (ots) - Auf der Dolberger Straße wurde eine 27-Jährige am Donnerstag, 5. Juli, um 13 Uhr, bei einem Unfall verletzt. Die junge Frau fuhr mit ihrem BMW hinter einer 59-jährigen Autofahrerin, die wegen einer Katze, die über die Straße lief, ihre Fahrt verlangsamte. Die 27-Jährige wollte nun überholen, stieß dann aber mit dem Golf der 59-Jährigen zusammen, als diese ihre Fahrt wieder aufnahm. Nach der Kollision verlor die BMW-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit ihrem Pkw zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen den Mast einer Info-Tafel. Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Dolberger Straße zwischen der Fährstraße und der Vogelstraße vollständig gesperrt. (hp)

