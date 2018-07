POL-HAM: Verletztes Kind bei Verkehrsunfall

Hamm, Uentrop (ots) - Am Marderweg wurde am Mittwoch, 4. Juli, um 13.20 Uhr, eine 12-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das Mädchen wollte den Marderweg, in Höhe des Otterweges überqueren und übersah dabei ein herannahendes Auto. Obwohl der Fahrer des Mercedes noch bremste, stieß das Kind mit seinem Fahrrad gegen den Pkw. Die 12-Jährige wurde aber nur leicht verletzt und von ihrer Mutter an der Unfallstelle abgeholt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 700 Euro. (hp)

