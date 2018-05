POL-MFR: (672) Polizei trainiert am Nürnberger Flughafen - es kommt zu einer temporären Sperrung und zu Verkehrsbehinderungen

Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Polizei nutzt Sanierungsarbeiten am Flughafen Nürnberg für eine interne Übung. Während dieser Zeit sind der Flughafen und das Gelände um den Flughafen weiträumig abgesperrt und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Am 11. Mai 2018 in der Zeit von 23.00 Uhr bis 12. Mai 04.30 Uhr finden am Airport Nürnberg Sanierungsarbeiten statt. Gleichzeitig nutzen die Behörden mit Sicherheitsaufgaben (z. B. Zoll, Polizei, Rettungskräfte, Flughafensicherheit u. a.) diese Zeitspanne für eine interne Übung. Während dieser Zeit sind die Terminals und der Vorplatz sowie die Zufahrtstraßen zum Flughafen und die Parkhäuser am Flughafen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Der U-Bahnverkehr (Haltestelle Flughafen) ist während dieser Zeit ebenfalls eingestellt. Berechtigten Personen wird der Zugang ermöglicht. Durch die notwendigen Verkehrsmaßnahmen ist mit einer Beeinträchtigung des Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs um den Nürnberger Flughafen zu rechnen.

Folgende Zufahrtsstraßen zum Flughafen sind in der Zeit vom 11. Mai 2018 23.00 Uhr bis 12. Mai 2018 04:30 Uhr gesperrt:

Flughafenstraße ab Höhe Marienbergstraße sowie alle angrenzenden Feldwege. Der Durchgangsverkehr in der Marienbergstraße ist nicht beeinträchtigt.

Wir bitten um Verständnis.

Elke Schönwald/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell